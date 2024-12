CEO Sony oskarża krytyków o słabe wyniki finansowe ich filmów superbohaterskich

CEO Sony bierze w obronę "Madame Web"

Dyskusja siłą rzeczy koncentrowała się głównie na " Madame Web " - najbardziej wyśmiewanej produkcji z katalogu Sony, a przy tym filmu, który przyniósł firmie rekordowo niskie przychody. Nie tylko okazał mieć frekwencyjnie najskromniejszy pierwszy weekend spośród wszystkich filmów superbohaterskich w historii Sony, ale i na koniec zarobił jedynie 100 milionów dolarów przy 80 milionach budżetu. Biorąc pod uwagę nieuwzględniane w budżecie kwestie promocyjno-rozliczeniowe, " Madame Web " skończyła jako kolejna już finansowa wtopa Sony.Dziś zdaje się, że to właśnie między innymi " Madame Web " stała się powodem decyzji o odejściu dyrektora generalnego Sony Pictures Toniego Vinciquerry ze swojego stanowiska. Vinciquerra piastował je będzie jedynie do końca roku. Z tej okazji Los Angeles Times zdecydował się na przeprowadzenie z nim dłuższego wywiadu, podsumowującego niejako ten okres zawodowej kariery.powiedział w czwartek Vinciquerra dziennikarzom LA Times.W dalszej części rozmowy Vinciquerra przyznał, że Sony Pictures potrzebuje nowej strategii na rozwój produkowanych przez siebie filmów komiksowych. Strategia ta nie jest jednak wynikiem przekonania o marnej jakości tworzonych filmów i potrzeby zmiany, a przekonania o uwzięciu się na nich amerykańskiej prasy.ł - dodał Vinciquerra.Trzeba przyznać, że asekuranckie podejście ustępującego dyrektora generalnego Sony zaskakuje zamkniętym myśleniem i niewyciąganiem wniosków z głośnej krytyki fanów. Wystarczy spojrzeć nawet na nasz Polski rynek, który potrafi regularnie rządzić się swoimi prawami i nie odbijać trendów z Ameryki. Mimo tego, na Filmwebie " Madame Web " posiada obecnie ocenę 4,0 od użytkowników oraz 2,4 od krytyków, będąc jedną z najgorzej ocenianych produkcji superbohaterskich XXI wieku. W swojej recenzji Jakub Popielecki pisał:Przypomnijmy, że " Madame Web " to historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją.