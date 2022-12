Interesujesz się box office'em? Jesteś kapitalistycznym lemingiem

Box office to symbol kapitalistycznej indoktrynacji

Reżyser James Gray ma dość sprowadzania wszystkiego do box office'u. Jego frustracja wynika w dużej mierze z fatalnego wyniku jego własnego, autobiograficznego, filmu " Armagedon ". Obraz zarobił bowiem na całym świecie niespełna 6 milionów dolarów. W wywiadzie dla magazynu "GQ" ostro wypowiedział się o osobach, które ekscytują się box office'em? James Gray podkreśla, że box office i małe filmy, które chcą raczej zapisać się w pamięci prawdziwych kinomanów i zdobywać nagrody, nie idą ze sobą w parze.- powiedział Gray - kontynuował reżyser. - Gray przyznał jednak, że jego film był komercyjnym fiaskiem. Ale jest zdania, że nie jest to żadnym wyznacznikiem jakości i trwałości dzieła filmowego.Filmem " Armagedon James Gray powraca do własnego dzieciństwa spędzonego w Nowym Jorku. Akcja osadzona jest w latach 80. ubiegłego wieku w Queens. Bohaterem filmu jest Paul Graff, nastolatek z rodziny amerykańsko-żydowskiej. W szkole szybko zaprzyjaźnia się z czarnoskórym uczniem Johnnym. Paul jest świadkiem tego, jak gorzej traktowany jest Johnny i sam opowiada mu o tym, jak jego rodzina uciekła przed antysemickimi prześladowaniami na Ukrainie.W głównej roli wystąpił Banks Repeta . Na planie partnerowały mu gwiazdy kina i telewizji: Anne Hathaway Armagedon " miał swoją światową premierę w Cannes . Do amerykańskich kin wszedł pod koniec października początkowo w limitowanej dystrybucji, a potem w szerszej. Niestety mimo raczej pozytywnych recenzji nie zdołał przyciągnąć widzów.