Reżyser "Licorice Pizza" uratował "Napoleona"? Gwiazda miała odejść z produkcji

Phoenix nie pierwszy raz przestraszył się roli. Mógł odejść z planu "Napoleona"

Joaquin Phoenix w filmie "Napoleon"



Portal The Hollywood Reporter dotarł do dwóch źródeł informacji, według których. Aktor współpracował z nim przed laty przy filmach " Mistrz " i " Wada ukryta ". Wymóg został spełniony i biografia Cesarza Francuzów trafiła na ekrany.Według THR. Część chce pokazać, że podobne zachowania nie są akceptowane w środowisku poprzez. Na laureata Oscara czeka jednak wyczekiwana premiera filmu " Joker: Folie à Deux ", która nie zostanie zakłócona nawet przez obecny szum wokół gwiazdy. Sukces widowiska tym bardziej wzmocni pozycję aktora w Hollywood i przyniesie Phoenixowi dużą gażę, która z pewnością wystarczy, aby podpisać ugodę z produkcją Haynesa Akcja filmu jest osadzona w Los Angeles lat 30. ubiegłego wieku. Phoenix miał wcielić się w postać Richarda Renta – gwałtownego i nieprzewidywalnego gliny. Drugi bohater, Joe Thomas, to rdzenny Amerykanin, który w pełni zasymilował się z kulturą białych. Kiedy dochodzi do tajemniczego podwójnego morderstwa, Richard i Joe stają się celem ataku skorumpowanej machiny politycznej miasta. By przeżyć, muszą uciekać do Meksyku. Dwóch uciekinierów zaczyna łączyć płomienny romans.Ekranowy partnerem Phoenixa miał być Danny Ramirez (" Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ").