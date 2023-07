Jamie Foxx: Byłem w piekle i wróciłem. Aktor pierwszy raz o chorobie

Jamie Foxx: problemy zdrowotne

Jamie Foxx dziękuje za wsparcie

Co wiemy o filmie "Back in Action", na planie którego Foxx miał wypadek?

Zwiastun filmu "Sklonowali Tyrone'a"

Przypomnijmy: problemy zdrowotne aktora zaczęły się w kwietniu.. Przebywał tam kilka tygodni. O stanie aktora informowała przez cały ten czas jego córka Corrine Foxx, która chwaliła pomoc lekarską i deklarowała, że jej ojciec jest na dobrej drodze do wyzdrowienia. Nigdy natomiast nie podano, co takiego stało się Foxxowi i na czym konkretnie polegały te "medyczne komplikacje". Foxx podziękował Corrine oraz swojej siostrze Deondrze Dixon właśnie za utrzymywanie prywatności. "Chroniły mnie" – powiedział.W pierwszych słowach. I zdradził, że nie spodziewał się, że kiedykolwiek z tego wyjdzie. Jednocześnie zaprzeczył plotkom, jakoby niespodziewany wypadek wywołał u niego paraliż czy ślepotę. Ale przyznał, że znalazł się w piekle i z niego wrócił.Na nagraniu widać też wzruszenie Foxxa , kiedy mówi, że kocha wszystkich i tę miłość, która została do niego wysłana. Na koniec zapewnił, że jest na dobrej drodze do powrotu.Zobaczcie na wideo poniżej.Szczegóły fabułysą na razie trzymane w tajemnicy. Za kamerą stanął Seth Gordon ). Jest on również współautorem scenariusza. W obsadzie są również Andrew Scott Ostatnim filmem w bogatym dorobku aktora stanowi komedia sfW wyniku splotu tajemniczych zdarzeń nieprawdopodobne trio trafia na ślad haniebnego spisku rządowego.