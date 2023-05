Jamie Foxx. Aktor wciąż w szpitalu. Rodzina prosi o modlitwy

Dlaczego Jamie Foxx jest w szpitalu?

Wiemy o nim tylko tyle, ile ujawniła jego córka Corrine Foxx.Aktor, który przebywał w Atlancie na planu filmu platformy Netflix, niespodziewanieCorrine Foxx na Instagramie chwaliła pomoc lekarską, którą otrzymał. Deklarowała też, że jej ojciec jest na dobrej drodze do wyzdrowienia.Reporterzy TMZ rozmawiali z rodziną i przyjaciółmi aktora. Wszyscy oni mieli fanom tylko jedno do powiedzenia: Módlcie się za niego.Prace nad filmemnie zostały na razie wstrzymane. Producenci liczą na powrót aktora na plan. Jamie Foxx miał też wrócić na plan trzeciego sezonu programu rozrywkowego. Jego twórcy jednak nie czekali na powrót aktora do zdrowia.