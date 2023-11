Jamie Foxx oskarżony o napaść seksualną. Znamy szczegóły sprawy

O co oskarżony jest Jamie Foxx?

Ostatnie role Jamiego Foxxa. Zobacz zwiastun "Pogrzebanych"

Do sytuacji miało dojść w 2015 roku w popularnej nowojorskiej restauracji, gdy przyjaciółka powódki poprosiła Jamiego Foxxa o wspólne zdjęcie. Według pozwu aktor zachowywał się, jakby był pod wpływem alkoholu, miał komplementować powódkę, porównując ją do Gabrielle Union i chwaląc jej "ciało supermodelki" oraz zapach.Dalej powódka, która chce zachować anonimowość, twierdzi, że 55-letni wówczas Jamie Foxx położył ręce na jej biodrach, a następnie wsunął je pod jej koszulkę. Zaczął pocierać jej piersi, jednocześnie ciągnąc ją do odosobnionego miejsca na dachu lokalu, gdzie dotykał intymnych części jej ciała. Kobieta próbowała uciec, ale napaść zatrzymała dopiero interwencja jej przyjaciółki.Powódka twierdzi, że w związku z tą sytuacją doświadczyła cierpienia zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Musiała też szukać pomocy medycznej. Domaga się odszkodowania. Jamiego Foxxa mogliśmy ostatnio zobaczyć w komediach Netfliksa – " Dziennej zmianie " i " Sklonowali Tyrone'a ". Wystąpił także w thrillerze Nicka Cassavetesa God Is a Bullet " oraz, jako aktor dubbingowy, w komedii dla dorosłych " Spuszczone ze smyczy ". Aktualnie jego filmografię zamyka dramat sądowy " Pogrzebani ". Zobaczcie jego zwiastun: