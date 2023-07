Jamie Foxx walczył o życie. Teraz pokazał się publicznie

Jamie Foxx walczył o życie w szpitalu

Co wiemy o nowym filmie Jamiego Foxxa?

Przypomnijmy, że problemy zdrowotne aktora zaczęły sięPrzebywał tam kilka tygodni. Foxx znany jest z tego, że pilnie strzeże swojej prywatności. Dlatego też. Wszystko, co wiedzieliśmy na temat stanu jego zdrowia, pochodziło od córki. Corrine Foxx na Instagramie chwaliła pomoc lekarską, którą otrzymał. Deklarowała też, że jej ojciec jest na dobrej drodze do wyzdrowienia.Wszystko wskazuje na to, że Jamie Foxx ma się już dobrze. Na dowód tego TMZ zaprezentowało materiał wideo z tego, jak aktor z łodzi pozdrawia fanów.Szczegóły fabułysą na razie trzymane w tajemnicy. Za kamerą stanął Seth Gordon ). Jest on również współautorem scenariusza. W obsadzie są również Andrew Scott Ostatnim filmem w bogatym dorobku aktora stanowi komedia sf