Bóg (Jamie Foxx) kontra Szatan (Mickey Rourke) w nowej komedii

Głównym bohaterem filmu będzie Taylor Pharry ( Kevin Daniels ) -. Mężczyzna ma głosić słowo boże wśród członków swojej rodziny oraz w niewielkiej, laicyzującej się społeczności.Jako że film został nakręcony jeszcze przed strajkami WGA oraz SAG-AFTRA, prace post-produkcyjne już trwają. Premiera ma się odbyć jeszcze w tym roku. W obsadzie również Vivica A. Fox Lamorne Morris . Reżyseruje Johnny Mack Problemy zdrowotne aktora zaczęły się w kwietniu.. Przebywał tam kilka tygodni. O stanie aktora informowała przez cały ten czas jego córka Corrine Foxx, która chwaliła pomoc lekarską i deklarowała, że jej ojciec jest na dobrej drodze do wyzdrowienia. Nigdy natomiast nie podano, co takiego stało się Foxxowi i na czym konkretnie polegały te "medyczne komplikacje". Foxx podziękował Corrine oraz swojej siostrze Deondrze Dixon właśnie za utrzymywanie prywatności. "Chroniły mnie" – powiedział.W pierwszych słowach po dojściu do siebie. I zdradził, że nie spodziewał się, że kiedykolwiek z tego wyjdzie. Jednocześnie zaprzeczył plotkom, jakoby niespodziewany wypadek wywołał u niego paraliż czy ślepotę. Ale przyznał, że "znalazł się w piekle i z niego wrócił".