Javier Bardem i Elle Fanning w nowym filmie Sally Potter

) zebrała imponującą obsadę: w jej nowym, na razie niezatytułowanym filmie, zagrają Javier Bardem Będzie to opowieść o dwudziestu czterech burzliwych godzinach z życia Leo ( Bardem ) i jego córki Molly ( Fanning ), która musi zmagać się z chaotycznym stanem umysłu ojca. Ich zwykły dzień w Nowym Jorku zaczyna nabierać cech halucynacji, Leo zaczynają mieszać się bowiem równoległe życia: a to czułe małżeństwo z jego dawną ukochaną Dolores ( Hayek ) w Meksyku, a to trudna kariera perkusisty na Manhattanie u boku odnoszącego większe sukcesy kochanka Adama ( Rock ), a to samotne życie na odległej greckiej wysepce, gdzie przypadkowe spotkanie z parą turystów prowadzi do ujawnienia niewygodnej prawdy.Zdjęcia już trwają w Hiszpanii. W styczniu ekipa przeniesie się do Nowego Jorku.