Jest raport FBI w sprawie strzałów na planie "Rust". Co oznacza on dla Aleca Baldwina?

Raport FBI w sprawie wypadku na planie filmu "Rust". Co ustalili biegli?

Śmiertelny wypadek na planie filmu "Rust". Co wiemy o sprawie?

Z opublikowanego właśnie raportu FBI w sprawie tragicznego wypadku na planie filmu "Rust" wynika, że broń nie wypaliłaby, gdyby trzymający ją Alec Baldwin nie pociągnął za spust. Wystrzelone wówczas pociski śmiertelnie raniły operatorkę Halynę Hutchins , obrażeń doznał także reżyser Joel Souza . Reprezentanci aktora i zatrudnionej jako zbrojmistrzyni Hannah Gutierrez Reed nie odnieśli się jeszcze do tych ustaleń. W wywiadzie udzielonym w grudniu ubiegłego roku stacji ABC aktor twierdził, że nie pociągnął za spust.Z raportu FBI wynika, że rewolwer Colt kalibru .45 F.Ili Pietta nie mógł wystrzelić samoistnie, kiedy kurek był nie w pełni dociągnięty. Aby doszło do wystrzału, ktoś musiał pociągnąć za spust. Biegli stwierdzili, że producenci filmu "Rust" wiedzieli o niezachowaniu procedur dotyczących bezpiecznego używania broni na planie, a ponadto wykazali się obojętnością na bezpieczeństwo pracowników, nie monitorując praktyk na planie i nie podejmując działań naprawczych.Raport FBI dotarł do śledczych z biura szeryfa Santa Fe 2 sierpnia, a następnie został wysłany do biura koronera w Nowym Meksyku w celu uzyskania recenzji. Aktualnie biuro szeryfa hrabstwa Santa Fe współpracuje z wydziałem policji hrabstwa Suffolk i prokuraturą okręgową nad zdobyciem rejestru rozmów telefonicznych Baldwina. Po uzyskaniu tych danych akta wypadku na planie "Rust" zostaną wysłane do prokuratury w Santa Fe, która podejmie decyzję o postawieniu zarzutów.Do tragedii na planie filmu "Rust" doszło 21 października 2021 roku. Grający główną rolę Alec Baldwin w trakcie próby śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins . Aktor twierdził, że sądził, iż trzyma tzw. "zimną broń", tj. nienaładowaną ostrą amunicją. Dyżurna planu Mamie Mitchell, która stała obok Hutchins w chwili, gdy padły strzały, twierdzi, że aktor nie został wezwany do oddania strzałów. Mitchell złożyła pozew przeciwko Baldwinowi i innym producentom.