John Crowley ("Sztuka pięknego życia") ma nowy projekt. Co wiemy o "Five"?

Co wiemy o "Five"?

Szczegóły fabuły " Five " trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że jego bohaterką będzie kobieta, która przeżywa żałobę po niedawnej śmierci męża. Pogrąża się ona w obsesji na punkcie pewnej aktorki występującej w monodramie. Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role. Współautorem scenariusza jest Seth Reiss (" Menu "). Wśród producentów znaleźli się m.in. Adam McKay Johna Crowleya to reżyser takich filmów jak " Chłopiec A ", " Brooklyn " czy " Szczygieł ". W swoim CV ma także odcinki seriali " Detektyw " i " Czarne lustro ". Aktualnie jego filmografię zamyka melodramat " Sztuka pięknego życia ", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto. Zobaczcie jego zwiastun:Nagły wypadek samochodowy splata losy Almut ( Florence Pugh ) i Tobiasa ( Andrew Garfield ), odmieniając je na zawsze. Od momentu, kiedy wspólnie trafiają na pogotowie, zaczyna w nich kiełkować silna więź, która z biegiem czasu przeradza się w głębokie uczucie. Poprzez migawki ich wzajemnego zauroczenia, budowania domu i stawania się rodziną – nieoczekiwanie wychodzi na jaw prawda o zdrowiu Almut, która może zachwiać fundamentem tego co stworzyli. Paradoksalnie, motywuje to parę do realizacji marzeń i uczy cenić każdą chwilę z niekonwencjonalnej drogi, jaką obrało ich życie. Oto trwająca dekadę, utkana z subtelnych momentów bliskości, głęboko wzruszająca, a czasami nieoczekiwanie zabawna, piękna historia miłosna.