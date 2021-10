John Grisham, klasyk dramatu sądowego, w najlepszym wydaniu!

Trzecia część trylogii ulubionego autora Ameryki już w sprzedaży!

Miasteczko Clanton w stanie Missisipi znów jest podzielone, a adwokat Jake Brigance – znany z powieści i filmu "Czas zabijania" – ponownie znajduje się w centrum wydarzeń.Zabicie zastępcy szeryfa Stuarta Kofera elektryzuje całą społeczność Clanton. Sprawcą jest syn jego kochanki, szesnastoletni Drew Gamble. Wobec zacietrzewienia części mieszkańców miasteczka szanse chłopaka na to, że uniknie kary śmierci, są nikłe. Chyba że jego obroną zajmie się Jake Brigance. Kiedy ten uważnie przygląda się sprawie, dostrzega jej drugie dno. I jak przed laty ryzykuje własną karierę, bezpieczeństwo finansowe i życie swojej rodziny, by obronić chłopca przed końcem, którzy wszyscy mu wieszczą – komorą gazową.Premierze "Czasu łaski", i nowych wydań wcześniejszych tomów trylogii Johna Grishama z Jakiem Brigancem, towarzyszy wyjątkowa seria audiobooków. Na specjalne zaproszenie Empik Go w rolę kultowego adwokata Jake'a Brigance'a wcielił się jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych lektorów w Polsce, Filip Kosior . Aktor wystąpił też w sesji zdjęciowej, której efekty możemy podziwiać na nowych okładkach audiobooków.Grisham powraca do miejsca, które jest mu najbliższe. W tej powieści zachwyca wszystko: od dramatyzmu scen na sali sądowej po szczegóły, które stwarzają atmosferę Południa.Podręcznikowy Grisham. I to jest komplement. Thriller prawniczy z mnóstwem napięcia i zwrotów akcji.Znakomite sceny sądowe i rodzajowe z małego miasta na głębokim Południu.Nowe thrillery prawnicze Johna Grishama zawsze są wydarzeniem. Ale ten jest wyjątkowy!