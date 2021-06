John Lithgow jako Trójkowy Zabójca w nowym "Dexterze"

Niezrownany John Lithgow powróci w roli Trójkowego Zabójcy w nowym sezonie serialu " Dexter ". Szok? Niedowierzanie?Biorąc pod uwagę wiadome fakty z poprzednich sezonów, nie będzie to duża rola, stawiamy raczej na oniryczny epizod. Ale to wciąż rola, za którą aktor otrzymał nagrodę Emmy i Złoty Glob. Jego Trójkowy Zabójca, czyli w cywilu rodzinny i bogobojny Arthur Mitchell, był bez dwóch zdań najbardziej przerażającym przeciwnikiem, z jakim zmierzył się Dexter Morgan. I jednym z najważniejszych z dramaturgicznego punktu widzenia.Głównym czarnym charakterem będzie w nowym sezonie Clancy Brown , aktor znany z takich filmów jak m.in. " Nieśmiertelny " czy " Skazani na Shawshank ". Wcieli się w niejakiego Kurta Caldwella. Caldwell to nieoficjalny burmistrz miasteczka Iron Lake. Spełnił on osobisty amerykański sen: zaczynał, niczym swój ojciec, jako kierowca tira, z czasem stał się jednak właścicielem szeregu ciężarówek oraz lokalnego postoju. Potężny, hojny i uwielbiany przez wszystkich - oto prawdziwy człowiek ludu. Być jego przyjacielem to błogosławieństwo. Ale biada ci, jeśli wejdziesz mu w drogę lub skrzywdzisz kogoś, kogo kocha. Aktor wystąpi oczywiście u boku Michaela C. Halla , który ponownie wcieli się w tytułowego seryjnego mordercę.Showrunnerem serialu jest Clyde Phillips , który nadzorował realizację czterech pierwszych sezonów " Dextera ". Nowy sezon ma mieć 10 odcinków. Premierę zaplanowano na jesień.