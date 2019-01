Judy Greer u boku Johna Ceny w komedii o strażaku i sierotach

Getty Images © Robin Marchant



) dołączyła do obsady komedii. Gwiazdą produkcji jest John Cena Będzie to historia twardego strażaka. Nie straszne są mu pożary szalejące w lasach i na łąkach, ale z dziećmi radzi sobie znacznie gorzej. Tymczasem pewnego dnia ratuje trójkę sierot. Kiedy opieka społeczna będzie próbowała je rozdzielić, by w ten sposób łatwiej znaleźć im domy zastępcze, rodzeństwo zrobi wszystko, żeby zostać ze strażakiem. Greer zagra dr Amy Hicks, w której zakochany jest bohater grany przez Cenę