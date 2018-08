BIULETYN: Plakat "I Think Were Alone Now". Serial "Bahubali"

W sieci pojawił się plakat postapokaliptycznego filmu Elle Fanning w rolach głównych. [za: Collider]Najbardziej kasowa dylogia w historii indyjskiej kinematografii -- doczeka się ciągu dalszego. Platforma Netflix zamówił właśnie serial złożony z dwóch sezony. Projekt nosi tytułi będzie prequelem kinowych widowisk. Pierwszy sezon złożony z 9 odcinków opowie jak królowa Sivagami ze zbuntowanej dziewczyny stała się niezrównaną władczynią. [za: Deadline] Jane Curtin znaleźli się w obsadzie filmu. Jest to historia Helen, niezależnej wdowy, która przenosi się do ośrodka dla seniorów i odkrywa, że ludzie funkcjonują tam zupełnie jak w liceum, łącznie z podziałami na grupy i romansami. [za: Deadline] Trevor Donovan został gwiazdą filmu akcji. Jest to historia mistrza pływania na skuterze wodnym, który przerywa sportową emeryturę, by zostać trenerem obiecującego nastolatka. Zanim chłopak zostanie mistrzem musi jednak pokonać swojego największego wroga - samego siebie. Obraz wyreżyseruje uznany kaskader, Larry Rippenkroeger . [za: Variety] Brent Spiner dołączył do obsady czwartego sezonu serialu. Zagra wiceprezydenta Bakera, na którego barkach spocznie odpowiedzialność za kraj w najtrudniejszym momencie dla kraju. [za: Deadline] Joey King zagra główną rolę w filmie, który powstanie dla Paramount Players. Będzie to młodzieżowa wariacja na temat "Uwierz w ducha" o nastolatce, która wierzy, że jej zmarły w wypadku samochodowym chłopak próbuje się z nią skontaktować. [za: Deadline]W październiku Guy Ritchie ma wejść na plan swojego nowego filmu. Jest to opowieść o bardzo brytyjski gangsterze, który swoje imperium zamierza sprzedać dynastii miliarderów z Oklahomy. [za: Omega Underground]Hulu kompletuje obsadę serialu. Do grającego Claya Austina Abramsa dołączyli: Lily Donoghue (jako Blair), Cooper Koch (jako Julian), Keenan Jolliff (jako Rip), Ronen Rubinstein (jako Trent) i James Bloor (jako Daniel). Serial jest ekranizacją książki Ellisa "Mniej niż zero". [za: Deadline] Madeleine Madden dołączyła do obsady filmu. Jest to aktorska wersja kinowa popularnego serialu animowanego. Aktorce przypadła rola Marion Quade. [za: Deadline] Judy Greer dołączyła do obsady filmu. Jest to historia kobiety, która wszelkimi sposobami stara się wyrwać z Buffalo. Kiedy jej najnowszy plan sprawia, że wpada w długi, dochodzi do wniosku, że jej jedynym rozwiązanie jest zostać windykatorem. Wkrótce zachodzi za skórę lokalnemu królowi windykatorów. [za: Deadline]