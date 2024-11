Jussie Smollett. Wyrok za ukartowanie ataku homofobicznego nieważny!

Jussie Smollett ofiara czy sprawca ataku homofobicznego?

Przypomnijmy. Wszystko zaczęło się od wydarzeń ze stycznia 2019 roku. Jussie Smollett , który wtedy był wschodzącą gwiazdą dzięki sławie, jaką zyskał w serialu " Imperium ",przez dwóch czarnoskórych mężczyzn.Jak zeznawał Smollett , został przez nich pobity, oblany wybielaczem, zarzucono mu na szyję pętlę, a w czasie ataku wykrzykiwano hasła związane z ruchem MAGA ("Make America Great Again" – hasło Donalda Trumpa z pierwszej kampanii prezydenckiej).Policja w Chicago dość szybko. 13 lutego aresztowano braci Olabinjo i Abimbola Osundairo. Dwa dni później zostali zwolnieni.. Policja ogłosiła za to, że śledztwo będzie prowadzone w nowym kierunku, aOkazało się bowiem, że aktor znał swoich rzekomych sprawców. Byli statystami na planie serialu " Imperium ", a jeden z braci pełnił też funkcję trenera osobistego aktora. Co więcej przed atakiem na siebie wypisał im czek na kwotę 3500 dolarów. Zdaniem prokuratury i policji Smollett zapłacił braciom, by pobili go. W ten sposób chciał zyskać większą popularność i mieć lepszą pozycję do negocjowania przyszłych kontraktów.W trakcie śledztwa, jak również podczas procesu, Smollett twierdził, że jest ofiarą spisku, że naprawdę był pobity na tle rasowym i homofobicznym.To jednak wywołało nową aferę w mediach. Pod adresem prokuratury padły oskarżenia o łagodne traktowanie Smolletta ze względów PR-owych. W odpowiedzi na toNa wolność wyszedł po tygodniu. Od tamtej pory walczy o oczyszczenie swojego wizerunku.Za takim wyrokiem zagłosowało pięciu sędziów, żaden się nie sprzeciwił.