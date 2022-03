Jussie Smollett na wolności. W więzieniu był niecały tydzień

Jussie Smollett w więzieniu pił tylko wodę

Jussie Smollett. Za co został skazany?

Aktor Jussie Smollett , który pod koniec ubiegłego tygodnia trafił do więzienia w związku z wyrokiem skazującym za składanie fałszywych oskarżeń, wyszedł na wolność. Decyzję stosunkiem 2-1 podjął sąd odwoławczy Chicago.Aktor znany z serialu " Imperium " miał spędzić za kratkami 150 dni. Wyszedł na wolność po niespełna tygodniu.Sąd odwoławczy zgodził się z argumentami obrońców Smolletta , którzy twierdzili, że zanim zakończy się apelacja, aktor zdołałby odsiedzieć cały wymiar zasądzonej kary, a przecież apelacja może go uniewinnić. Warunkiem pozostania na wolności jest wpłacenie przez Smolletta kaucji w wysokości 150 tysięcy dolarów. Smollett wychodząc na wolność nie komentował sprawy, ale jego adwokat wypowiedział się i ujawnił, że aktor za kratkami nic nie jadł i pił wyłącznie wodę.W 2018 roku Jussie Smollett był wschodzącą gwiazdą. Jego przełomem okazała się rola w niezwykle popularnym serialu " Imperium ". Nie wszystkim jednak miało się to podobać. Ponieważ Smollett jest czarnoskórym gejem i grał też taką postać w serialu, zaczął otrzymywać pełne nienawiści listy.Kulminacją całej sytuacji był atak, do którego doszło 29 stycznia. Jak zeznawał później Smollett , napastnicy oblali go wybielaczem, zarzucili mu pętlę na szyję i skandowali hasło "Make America Great Again".Sprawa wywołała ogromne poruszenie i falę wsparcia dla aktora.Policja w Chicago dość szybko ustaliła tożsamość napastników Smolletta . 13 lutego aresztowano braci Olabinjo i Abimbola Osundairo. Dwa dni później zostali zwolnieni. Nie postawiono im żadnych zarzutów. Policja ogłosiła za to, że śledztwo będzie prowadzone w nowym kierunku, a Smollett z ofiary został przekwalifikowany na sprawcę.Okazało się bowiem, że aktor znał swoich rzekomych sprawców. Byli statystami na planie serialu " Imperium ", a jeden z braci pełnił też funkcję trenera osobistego aktora. Co więcej przed atakiem na siebie wypisał im czek na kwotę 3500 dolarów. Zdaniem prokuratury i policji Smollett zapłacił braciom, by pobili go. W ten sposób chciał zyskać większą popularność i mieć lepszą pozycję do negocjowania przyszłych kontraktów. Chodziło nie tylko o jego przyszłość aktorską, ale i piosenkarską. O ile album z utworami Smolletta napisanymi dla serialu sprzedawał się znakomicie, to już jego autorska płyta została przez publikę kompletnie zignorowana.W trakcie śledztwa, jak również podczas procesu, Smollett twierdził, że jest ofiarą spisku, że naprawdę był pobity na tle rasowym i homofobicznym. Przyznaje, że zapłacił braciom, ale za produkty żywieniowe i plan ćwiczeń. Aktor odmówił jednak przekazania swojego telefonu oraz próbki DNA. Jako powód podał, że nie ufa policji i prokuraturze Chicago.Aktor wyrok skazujący usłyszał w grudniu. Został wtedy uznany winnym pięciu z sześciu zarzucanych mu czynów. Maksymalny wymiar kary, jaki mu groził, to 3 lata pozbawienia wolności. Smollett niezmiennie twierdzi jednak, że jest niewinny.