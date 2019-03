Tym żyje Ameryka: Jussie Smollett nie stanie przed sądem!

Getty Images © Nuccio DiNuzzo



Historia aktora znanego z serialumogłaby posłużyć za podstawę trzymającego w napięciu do ostatniej chwili filmu fabularnego. We wtorek doszło do kolejnego szokującego zwrotu akcji. Otóż okazało się, że zarzuty wobec Jussiego Smolletta zostały wycofane wraz z ich usunięciem z jego kartoteki.Przypomnijmy, że Smollett zgłosił się w lutym na policję twierdząc, że został zaatakowany, a przemoc motywowana była homofobią i uprzedzeniami rasowymi. Według jego zeznań, został oblany wybielaczem, a na szyję założono mu stryczek. Atakujący mieli też wykrzykiwać "Make America Great Again" (hasło z kampanii prezydenckiej Trumpa).Gdy sprawa została upubliczniona, w mediach społecznościowych zawrzało, a za aktorem stanęła spora część społeczności artystycznej USA.Policja z Chicago w trakcie śledztwa doszła jednak do innych wniosków. Okazało się, że napastnikami były osoby doskonale znane Smollettowi . Z ich zeznań wynika, że aktor opłacił ich, by upozorowali atak na jego osobę. Chciał w ten sposób rozkręcić swoją karierę. Do ataku doszło po tym, jak wcześniejszy pomysł aktora z pogróżkami pod jego adresem wysłanym na plan serialunie odniósł spodziewanego rezultatu.Aktor ostatecznie został aresztowany i oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Wyszedł za kaucją w wysokości 100 tysięcy dolarów.Świat przyjął ten zwrot akcji z wielkim szokiem i niedowierzaniem. Postać grana przez Smolletta w serialuzostała zmarginalizowana w nowych odcinkach. Inne stacje również wstrzymały współpracę z nim.W marcu rozpoczął się proces. Smollett cały czas obstawał przy swoim i twierdził, że jest niewinny.Po wtorkowej decyzji prokuratury aktor i jego prawnicy triumfują. Twierdzą, że ten zwrot akcji dowodzi, iż jest on niewinny, że stał się ofiarą niekompetencji policji i politycznych ambicji prokuratora. Podobno Smollett rozważa pozwanie tych, którzy jeszcze nie tak dawno temu go oskarżali.Inaczej jednak przedstawia sytuację prokurator. Podkreśla, że jego zdaniem zebrane dowody potwierdzają winę aktora. Zarzuty zostały wycofane po tym, jak Smollett zgodził się na to, by 10% kaucji przepadło oraz po tym, jak odbył dwa dni prac społecznych. Rzekomo w podobnych przypadkach jest dość częstą praktyką, by zarzuty wycofywać.Z decyzją prokuratury nie zgadza się burmistrz Chicago, który publicznie nie kryje oburzenia rozwiązaniem sytuacji. Jego zdaniem aktor zbrukał dobre imię miasta i nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności, co uważa za parodię sprawiedliwości.Nie jest to jednak koniec problemów Smolletta . Wciąż trwa bowiem federalne śledztwo związane z listami z pogróżkami, które miał otrzymywać, a które być może sam spreparował.