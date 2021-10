Kathryn Hahn gwiazdą spin-offu "WandaVision"

UWAGA, SPOILERY!



Jak informuje serwis "Variety", platforma streamingowa Disney+ oraz Marvel przygotowują spin-off " WandaVision ". Bohaterką nowego serialu będzie Agatha Harkness grana przez Kathryn Hahn W " WandaVision " Agatha (znana początkowo jako Agnes) mieszka po sąsiedzku z Wandą Maximoff oraz Visionem na przedmieściach Westview w stanie New Jersey. Z czasem okazuje się, że wścibska bohaterka skrywa sekretną tożsamość - w rzeczywistością jest potężną wiedźmą pamiętającą czasy procesów czarownic w miasteczku Salem.Fabuła spin-offu trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że show będzie czarną komedią. Scenarzystą oraz producentem wykonawczym przedsięwzięcia jest Jac Schaeffer , który pracował wcześniej przy " WandaVision ". Hahn zakończyła niedawno zdjęcia do drugiej części kryminału " Na noże ". W przyszłym miesiącu zobaczymy ją w nowym serialu komediowym Apple'a " The Shrink Next Door ". Aktorka zagra również główną rolę w serialu limitowanym stacji Showtime poświęconym komiczce Joan Rivers WandaVision " zadebiutowała na Disney+ w styczniu tego roku. Serial miał wysokie wyniki oglądalności, zebrał świetne recenzje, a także zdobył 23 nominacje do Emmy, w tym za drugoplanową rolę Hahn