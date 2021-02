Keke Palmer gwiazdą tajemniczego projektu Jordana Peele'a

Po komercyjnym i artystycznym sukcesie " Uciekaj! " i " To my Jordan Peele pracuje już nad nowym filmem. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich produkcji szczegóły projektu są trzymane w tajemnicy, wiadomo jednak, że jego gwiazdą będzie Keke Palmer . Universal zaplanował też datę premiery – film ma trafić do kin 22 lipca 2022 roku.Reżyser długo szukał odtwórczyni głównej roli. Z Palmer miał okazję spotkać się na planie emitowanego przez Comedy Central programu satyrycznym "Key & Peele". Dla aktorki będzie to największa rola od czasu występu w " Ślicznotkach ", gdzie pojawiła się u boku Jennifer Lopez Peele będzie nie tylko reżyserem, ale także scenarzystą i producentem projektu, który powstanie pod skrzydłami należącej do niego wytwórni Monkeypaw Productions.