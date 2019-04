Kiedyś grał o tron, teraz zamieszka w "Nowym wspaniałym świecie"

Znany z seriali Harry Lloyd dołączył do obsady. Zagra postać o imieniu Bernard Marx, która w pracuje w urzędzie odpowiedzialnym za dostarczanie mieszkańcom Nowego Londynu somy.Serial jest ekranizacją powieści Aldousa Huxleya , uznawanej za jedną z najważniejszych antyutopii XX wieku. Przedstawiona w niej wizja przyszłego społeczeństwa, które osiągnęło stan całkowitego zorganizowania i zrealizowało ideał powszechnej szczęśliwości, jest wizją przerażającą. W roku 2541 (czyli w 632 roku nowej "ery Forda") obywatele Republiki świata powstają w rezultacie sztucznego zapłodnienia i klonowania. Od niemowlęcia poddawani są wszechstronnemu psychologicznemu i biologicznemu warunkowaniu - po to, by w wieku dojrzałym stać się cząstkami kastowej społeczności, złożonej z pozbawionych wyższych uczuć ludzkich automatów. Czy ten wspaniały świat, w którym dominuje seks, prymitywne rozrywki, narkotyk soma, jest tylko zrodzoną w wyobraźni pisarza fantasmagorią...Serialpowstanie na zlecenie stacji USA Network, choć nie jest wykluczone, że trafi do biblioteki planowanej jeszcze na ten rok platformy koncernu NBCUniversal. Lloydowi partnerować będzie na planie Alden Ehrenreich