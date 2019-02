Profesor X w trzecim, ostatnim sezonie serialu "Legion"

3 2 1



W poniedziałek Noah Hawley ujawnił, że w trzecim sezonie serialuw końcu zobaczymy rodziców Davida. Ojca, czyli znanego wszystkim fanom komiksów Marvela Profesora X, zagra Harry Lloyd ). W matkę, Gabrielle, wcieli się zaś Stephanie Corneliussen ).Jednocześnie Hawley potwierdził, że trzeci sezon serialu będzie zarazem ostatnim.- powiedział Hawley . -Szefowie stacji FX ogłosili jednak, że jeśli w przyszłości twórcazechce wrócić do stworzonego przez siebie świata, to oni powitają go z radością.