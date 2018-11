Kilka seriali na bazie cyklu George'a R.R. Martina "Wild Cards"

Kolejny monumentalny cykl SF&F firmowany nazwiskiem George'a R.R. Martina doczeka się ekranizacji. Chodzi o redagowaną przez niego serię. Ekranizacje są wspólnym przedsięwzięciem platformy Hulu i studia Universal Cable Productions.W planach jest stworzenie kilku powiązanych ze sobą seriali. Dwa z nich już są rozwijane. Za ich fabułę odpowiadać będzie Andrew Miller ).Cykl opowiada o alternatywnej rzeczywistości, w której śmiercionośny obcy wirus zainfekował cały Nowy Jork. 90% mieszkańców zginęła, u 10% wirus Wild Card wywołał zmiany. Ludzkość podzieliła się na zdeformowanych Jokerów oraz - o wiele rzadszych - Asów, obdarzonych niesamowitymi umiejętnościami. Pierwsza książka została wydana w 1987 roku. Do dziś opublikowano 27 tomów.Nie jest to pierwsza próba ekranizacji serii. Przed kilkoma laty SyFy Films przymierzało się do realizacji cyklu widowisk kinowych.