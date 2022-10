Kiriłł Sieriebriennikow szykuje film o zbrodniarzu Josefie Mengele

Josef Mengele bohaterem nowego filmu twórcy "Ucznia" i "Lata"

Rosyjski reżyser Kiriłł Sieriebriennikow nie zwalnia tempa. Dopiero co w Cannes miała premierę jego " Żona Czajkowskiego ", w postprodukcji jest "Limonov", a on już przygotowuje się do realizacji kolejnego filmu. Projekt nosi tytuł "The Disappearance".Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zdjęcia do "The Disappearance" ruszą na początku czerwca. Za produkcję będzie odpowiadać m.in. Hype Studios, z którym Sieriebriennikow zrobił " Żonę Czajkowskiego ".Gwiazdą projektu został niemiecki aktor August Diehl , którego ostatnio widzieliśmy m.in. u Malicka w " Ukrytym życiu " i jako Lenina w " King's Man: Pierwszej misji "."The Disappearance" bazować będzie na nagrodzonej Prix Renaudot powieści Oliviera Gueza wydanej w Polsce pod tytułem "Zniknięcie Josefa Mengele". Tak o książce pisał polski wydawca: