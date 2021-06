BIULETYN: "Cień i kość" dostaje drugi sezon

Netflix zamawia drugi sezon serialu fantasy " Cień i kość ". Jednocześnie ujawnił, że w ciągu pierwszych 28 dni pierwszy sezon został obejrzany przez 55 mln kont. Był numerem jeden w 79 krajach, a w kolejnych 14 był w pierwszej dziesiątce. [za: Deadline] Kiriłł Sieriebriennikow nie pojawi się na festiwalu w Cannes , gdzie w konkursie głównym pokazywany jest jego najnowszy film " Pietrowy w grypie ". Reżyser ma zakaz opuszczania kraju w związku z wyrokiem skazującym za defraudację pieniędzy. Jego zwolennicy twierdzą, że wyrok został ukartowany. [za: Deadline] Eiza González została gwiazdą thrillera "Wolf Country", który wyreżyseruje Jennifer Fox . Film będzie historią młodej zastępczyni szeryfa, która musi radzić sobie z ostracyzmem całej lokalnej społeczności, kiedy ujawniła proceder handlu narkotykami, w który wplątany był szeryf, jej ojciec. Sprawy skomplikują się, kiedy mężczyzna ucieknie z aresztu. Teraz kobieta musi wykorzystać całą wiedzę, jaką od niego zdobyła, by wytropić go w dziczy stanu Kolorado i doprowadzić przed sąd. [za: Deadline] Jeremy Pope będą gwiazdami dramatu studia A24 "The Inspection". Będzie to opowieść o młodym geju, który zrobi wszystko, by zdobyć aprobatę ze strony matki, nawet zaciągnie się do marines. Fabuła inspirowana będzie życiem Elegance'a Brattona , który całość wyreżyseruje. [za: The Hollywood Reporter] Odessa Young dołączyła do obsady serialu HBO Max " The Staircase ". Zagra jedną z adoptowanych córek głównego bohatera, który podejrzany jest o śmierć swojej żony. [za: Deadline] Natasha Kermani przygotuje scenariusz i stanie za kamerą filmu "Abraham's Boys". Jest to ekranizacja opowiadania Joe Hilla , które pomyślane było jako spiin-off "Draculi" Brama Stokera. Jego bohaterami są Max i Rudy, synowie mającego obsesję na punkcie wampirów Abrahama Van Helsinga, którzy nie wiedzą, czym dokładnie zajmuje się ojciec, ale są świadkami jego coraz bardziej paranoicznego zachowania. [za: Deadline] Jack Donnelly zagrają główne role w komedii romantycznej "A Week In Paradise‘A Week In Paradise. Będzie to opowieść o gwieździe filmowej, której świat zawalił się, kiedy media ujawniły, że jej mąż spodziewa się dziecka z inną aktorką. Ucieka więc od świata na karaibską wyspę Nevis, gdzie mieszka jej kuzynka. Tam dochodzi do siebie i nawet znajduje nową potencjalną miłość. Jednak świat zewnętrzny nie da jej spokoju... Obraz wyreżyseruje pomysłodawca fabuły Philippe Martinez . Za scenariusz odpowiada Kate Wood. [za: Deadline]Michelle Zauner przygotuje scenariusz i muzykę do filmu powstającego na bazie jej własnej książki "Crying in H Mart". W książce, która pierwotnie była esejem, Zauner opisała swoje doświadczenia z dorastania w Oregonie, gdzie była jedyną Amerykanką azjatyckiego pochodzenia, w Seulu, gdzie mieszkała przez jakiś czas z babcią, a także na Wschodnim Wybrzeżu, gdzie starała się przebić jako niezależna artystka muzyczna. [za: The Hollywood Reporter Will Staples przygotuje scenariusz serialu limitowanego na bazie książki Davida Philippsa "Alpha: Eddie Gallagher and the War for the Soul of the Navy SEALs". W książce opisane zostały kulisy sprawy członka oddziału SEAL, który w 2018 roku został oskarżony o zadźganie 17-letniego jeńca z ISIS i robienie sobie z trupem zdjęć, które następnie rozsyłał znajomym. Rok później został uznany winnym jedynie rozsyłania zdjęcia, za co skazano go na cztery miesiące pozbawienia wolności. Donald Trump ułaskawił go. [za: Deadline] Michelle De Swarte została gwiazdą serialu łączącego elementy horroru i komedii "The Baby". Projekt pomyślany jest jako spojrzenie na macierzyństwo jako formę instytucji współczesnej cywilizacji zachodniej, pełnej przerażających zasad i nieustającego oceniania matek przez społeczeństwo. Serial powstaje dla HBO i Sky. [za: Deadline]