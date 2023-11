Klaun Art powraca! Znamy datę premiery "Terrifiera 3"

Fenomen "Terrifiera"

Zobacz zwiastun filmu "Terrifier 2"

Morderczy Klaun Art to postać stworzona przez Damiena Leone , reżysera, który rozpoczął karierę jako charakteryzator i twórca praktycznych efektów specjalnych w niskobudżetowych filmach grozy. Bohater ten po raz pierwszy pojawił się w jego krótkich metrażach – " The 9th Circle " i " Terrifier " – a następnie w pełnometrażowym debiucie, horrorze " Cukierek albo psikus ". Większy rozgłos zyskał dopiero za sprawą "Terrifiera 2 ". Zrealizowany za zaledwie 250 tysięcy dolarów horror przyniósł 11 milionów dolarów zysku, stając się box office'ową sensacją. Film miał być tak przerażający, że widzowie o słabych nerwach (i żołądkach) mieli mdleć i wymiotować w trakcie seansów. Terrifier 3 " zapowiadany jest jako jeszcze bardziej hardkorowa produkcja – z większym budżetem, paskudniejszymi morderstwami i jeszcze bardziej odjechaną fabułą. Terrifier 2 " zadebiutował w Polsce na festiwalu Splat!FilmFest. Do dystrybucji kinowej trafił tuż przed Bożym Narodzeniem 2022 roku. Zobaczcie jego zwiastun:Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się bezpieczniejszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca z zaświatów, by siać przerażenie, cierpienie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo Siennę i Jonathana. Kierowany demonicznymi podszeptami tajemniczej istoty, a może własnej chorej psychiki, Art z precyzją szalonego artysty wprowadza w życie swój potworny plan. Podczas gdy granice między koszmarnym snem, a jawą coraz bardziej się zacierają, a kolejne ofiary giną w mękach, Sienna i Jonathan odkrywają rodzinną tajemnicę, która może okazać się dla nich jedyną szansą na przetrwanie.