"Terrifier 3": widzowie wychodzą z seansów. Reżyser zachwycony: "Wykonaliśmy kawał dobrej roboty"

Publiczność wychodzi z pokazów "Terrifiera 3". Reżyser zachwycony

Fenomen "Terrifiera"

Zobacz zwiastun "Terrifiera 3"

Reakcje publiczności po pierwszych pokazach " Terrifiera 3 " nie pozostawiają złudzeń. Wśród widzów obecnych na brytyjskiej premierze filmu, znalazły się osoby, które opuściły salę już po pierwszych pięciu minutach od startu projekcji. Kolejne – w sumie jedenaście osób – wyszły tuż po sekwencji otwierającej.Taka sytuacja z pewnością zmartwiłaby większość reżyserów, ale nie Damiena Leone . Wygląda na to, że podobne reakcje publiczności traktuje on jak powód do dumy.– skomentował.Morderczy Klaun Art to postać stworzona przez Damiena Leone , reżysera, który rozpoczął karierę jako charakteryzator i twórca praktycznych efektów specjalnych w niskobudżetowych filmach grozy. Bohater ten po raz pierwszy pojawił się w jego krótkich metrażach – " The 9th Circle " i " Terrifier " – a następnie w pełnometrażowym debiucie, horrorze " Cukierek albo psikus ". Większy rozgłos zyskał dopiero za sprawą "Terrifiera 2 ". Zrealizowany za zaledwie 250 tysięcy dolarów horror przyniósł 11 milionów dolarów zysku, stając się box office'ową sensacją. Film miał być tak przerażający, że widzowie o słabych nerwach (i żołądkach) mdleli i wymiotowali w trakcie seansów. Terrifier 3 " trafi na polskie ekrany już 11 października. W roli przerażającego Klauna Arta David Howard Thornton . Zobaczcie krwawy zwiastun: