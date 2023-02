Kokainowy miś? Asylum ma lepszy pomysł: Meth Gator!

Aligator po metamfetaminie... już latem

"Kokainowy miś" - szalona komedia inspirowana prawdziwą historią

Zwiastun filmu "Kokainowy miś"

znane jest z tego, że czerpie inspiracje z tego, co kręci się w Hollywood, po czym realizuje własne, dużo tańsze widowiska. Dlatego też poniższa wiadomość chyba nikogo nie zdziwi. Asylum właśnie zapowiedziało odpowiedź na komedię. Ich film toNiestety, na razie nie znamy szczegółów nowej produkcji Asylum. Studio bowiem dopiero pracuje nad nim. JegoNietrudno jednak domyślić się, o czym będzie opowiadać. Zapewne będzie to historia dzikiego aligatora, który po zażyciu metamfetaminy staję się niemożliwą do zatrzymania maszyną do zabijania.Aby osłodzić nam fakt, że na razie nie możemy obejrzeć tego - jak się spodziewamy - wyjątkowego dzieła, Asylum zaprezentowało teaserowy plakat.Oto on:Wyreżyserowana przez Elizabeth Banks komediawłaśnie weszła do amerykańskich kin. Prawdopodobnie będzie numerem dwa weekendowego box office'u.Choć film niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, to jednak podstawę scenariusza stanowią prawdziwe wydarzenia. Miały one miejsce w Kentucky we wrześniu 1985 roku. W wyniku nieudanej akcji przemytu kokainy aż czterdzieści pojemników z narkotykiem zostało wyrzuconych z samolotu. Na ziemi odkrył je niedźwiedź, który przedawkował kokainę.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?