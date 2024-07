TOP: 5 najbardziej odjechanych mockbusterów wytwórni The Asylum

Ewelina Leszczyńska wybiera blockbustery z ostatnich lat, które "zainspirowały" producentów z The Asylum. Jak wyglądają efekty ich pracy? Przekonajcie się, oglądając krótki materiał wideo: Brad Pitt wciela się w rolę rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja jest na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele - w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść.Kong i jego obrońcy podejmują niebezpieczną wyprawę w celu odnalezienia prawdziwego domu kolosa. Towarzyszy im Jia, młoda sierota, którą z Kongiem łączy wyjątkowa i silna zażyłość. Niespodziewanie na drodze ekspedycji staje wściekła Godzilla, siejąc zniszczenie po całym globie. Monumentalne starcie tych dwóch tytanów, zaaranżowane przez pozostające w ukryciu siły, jest zaledwie początkiem tajemnicy, której rozwiązanie leży głęboko w jądrze Ziemi.W tej pełnej adrenaliny przygodzie Optimus Prime i Autoboty podejmują największe jak dotąd wyzwanie. Kiedy pojawia się nowe zagrożenie zdolne do zniszczenia całej planety, muszą połączyć siły z potężną frakcją znaną jako Maximals. Gdy los ludzkości wisi na włosku, Noah ( Anthony Ramos ) i Elena ( Dominique Fishback ) zrobią wszystko, aby pomóc Transformerom w ostatecznej bitwie o ocalenie Ziemi.Jonas Taylor kieruje zespołem badawczym, który zapuszcza się w najdalsze głębiny oceanu. Gdy w pobliżu rozpoczynają się prace wydobywcze, badania zostają niespodziewanie przerwane i rozpoczyna się desperacka walka o przetrwanie. W starciu z gigantycznymi prehistorycznymi rekinami i bezlitosnymi łupieżcami niezważającymi na środowisko naukowcy muszą prześcignąć i przechytrzyć tych bezlitosnych drapieżców.To nie biały miś, który ma w oczach szare łzy – to niedźwiedź, który pożarł porcję kokainy i teraz rozszarpuje każdego, kto stanie na jego drodze. Czy uda się powstrzymać tę naćpaną bestię? Zwariowana komedia grozy, zainspirowana prawdziwym przypadkiem z 1985 roku. W obsadzie znaleźli się Keri Russell Alden Ehrenreich oraz Ray Liotta