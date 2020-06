Kolejna disnejowska księżniczka będzie Brazylijką

Wszystko wskazuje na to, że plotki sprzed roku potwierdzą się i w końcu dostaniemy pierwszą latynoską disnejowską księżniczkę. Portal The Disinsider dotarł bowiem do nowych szczegółów projektu, nad którym dla studia Myszki Miki pracują twórcy " Zwierzogrodu Animacja nosi roboczy tytuł "Encanto". Jej bohaterką będzie młoda Brazylijka. Pochodzi ona z rodziny, w której wszyscy mają magiczne moce. Niestety bohaterka jest ich pozbawiona... Bush będą reżyserami. Bush napisał również scenariusz we współpracy z Charise Castro Smith . Za muzykę odpowiadać będzie Lin-Manuel Miranda , który z Bushem miał już okazję współpracować przy okazji animacji " Vaiana: Skarb oceanu ". Może dlatego przed rokiem sugerowano, że "Encanto" będzie z tamtą animacją powiązane. " Vaiana " dała światu pierwszą polinezyjską księżniczkę Disneya.Na razie nie wiadomo, kiedy "Encanto" może trafić do kin. Disney ma sporo zarezerwowanych dat na filmy, których tytuły nie zostały ujawnione. Portal The Disinsider sugeruje, że w grę może wchodzić listopad 2021 roku.