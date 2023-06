Komediant Netfliksa przechodzi do Amazona. Będzie śmiesznie?

"Black, White & Blue" – fabuła

Bohaterką filmu będzie Fela Blackburn, której mąż zostaje zamordowany przez policjanta. Chcąc dowieść prawdy, zwraca się po pomoc do swojej przyjaciółki prawniczki i jej męża byłego funkcjonariusza, a obecnie prywatnego detektywa. Kiedy w końcu dowiaduje się wszystkiego, okazuje się, że wszystko, w co wierzyła, było kłamstwem. Angaż do filmu dostali już: Kat Graham Meagan Tandy , Josh Adeyeye, RonReaco Lee Shannon LaNier i Nicka Barrotty.