Koniec epoki. Alan Horn przechodzi na emeryturę

Dobiega końca pewna epoka. Alan Horn , obecny CCO Disneya, ogłosił, że z końcem grudnia przechodzi na emeryturę. Na razie nie ma planów, by jego pozycja zostają zajęta przez kogoś innego.Alan Horn związany jest z przemysłem filmowym od blisko 50 lat. Do Hollywood dostał się po okresie służby jako pilot amerykańskich sił powietrznych. Początkowo pracował w Embassy Communications, by w 1973 założyć i kierować studiem Castle Rock Entertainment. Wśród wyprodukowanych przez wytwórnię filmów były takie hity jak: " Kiedy Harry poznał Sally ", " Misery ", " Ludzie honoru " czy " Zielona mila ". Ma też na swoim koncie jeden z największych hitów telewizji, sitcom " Seinfeld ".W 1999 roku został Prezydentem i COO Warner Bros. Za jego rządów w wytwórni powstały tak kasowe cykle jak " Harry Potter " i trylogia o Batmanie W wieku 68 Horn był gotowy przejść na emeryturę. Jednak w 2012 roku Bob Iger, szef The Walt Disney Company, przekonał go do przejęcia kierownictwa nad filmowymi projektami koncernu. Zajął miejsce skonfliktowanego z Pixarem Richa Rossa. Pod jego kierownictwem wszystkie marki studia odniosły olbrzymie sukcesy bijąc kolejne box-office'owe rekordy.