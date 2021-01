Koronawirus: Kina pozostają zamknięte

Podczas konferencji prasowej ministra zdrowia ogłoszono dziś, że obowiązujące od 28 grudnia ograniczenia związane z koronawirusem będą obowiązywały jeszcze co najmniej przez kolejne dwa tygodnie. Oznacza to, że kina w Polsce pozostaną zamknięte.- przekazał minister zdrowia. Dodał, że w Europie widać narastającą III falę pandemii a kraje ościenne wydłużają termin trwania wprowadzonych obostrzeń.Nie jest to dobra informacja dla osób marzących o powrocie do kina. Decyzja rządu stawia pod znakiem zapytania los zaplanowanych na styczeń filmowych premier. 22 stycznia miał wejść do kin m.in. laureat gdyńskich Złotych Lwów " Zabij to i wyjedź z tego miasta ", a 29 - m.in. nowa produkcja studia Pixar, " Co w duszy gra ".Niektóre z planowanych na styczeń premier - w tym choćby " Wonder Woman 1984 " - zostały już jakiś czas temu przesunięte na późniejszy termin.Nie ma na razie decyzji o planowanych terminach luzowania obostrzeń. Wiemy tylko, że jako ostatnie "odmrożone" zostaną branże gastronomiczna i hotelarska. W pesymistycznym scenariuszu może to nastąpić dopiero na przełomie marca i kwietnia.