Krótkie historie. Konkurs filmów krótkometrażowych 20. MDAG

Partnerem konkursu a jednocześnie fundatorem nagrody dla zwycięskiego projektu jest po raz drugi TikTok. Ta, bijąca rekordy popularności, platforma rozrywkowa doskonale udowadnia na co dzień, że krótka forma nie tylko nie stanowi blokady dla kreatywności, ale wręcz pomaga ją wyzwolić i stworzyć fantastyczne, jakościowe treści.- mówi Piotr Żaczko, szef komunikacji TikToka na Europę Środkowo-Wschodnią.W tym roku aż pięć konkursowych filmów zostało wyprodukowanych w Polsce. " Kiosk Daniela Stopy to opowieść o przyjaźni Ani i jej teściowej, Lidki. Ania jest silna i zdecydowana. Jej przeciwieństwem jest niepewna siebie i wycofana Lidka, która właśnie odeszła od agresywnego męża. "Powiedz tato" ("Say Daddy") Andrieja Shostaka koncentruje się na ośmiomiesięcznym Lwie, który mieszka z mamą w Polsce, dokąd musieli uciekać z Ukrainy. Telefony od taty stają się najważniejszym momentem jego każdego dnia. W "Jeszcze mnie nie znasz" ("Getting To Know You") Joanny Krzyżewskiej para, zaskoczona wiadomością o ciąży, postanawia uwiecznić ten czas w swoim życiu. Codzienne sytuacje ukazują dynamikę ich relacji. "Garstka ziemi" ("Handful of Dirt") Izabeli Zubryckiej pokazuje Halinę, która jest jedną z ostatnich ludowych śpiewaczek na Podlasiu specjalizujących się w pieśniach żałobnych. Z kolei jej syn Andrzej jest grabarzem. W "Małym chłopcu" ("Little Boy") Sophie Horry w naturalistyczny sposób odsłania intymność własnej rodziny, pokazując rzadką i ciężką chorobę swojego brata.Wśród propozycji z innych krajów znalazły się filmy pokazywane i nagradzane na najważniejszych festiwalach. " Popatrz na mnie " ("Will You Look at Me") Shuli Huanga opowiada o relacjach rodzinnych, chociaż nie w pozytywnym świetle. Reżyser wraca z Nowego Jorku do rodzinnego Wenzhou w Chinach. Jego matka nie jest w stanie zaakceptować faktu, że jest gejem. Ten film otrzymał nagrodę podczas Międzynarodowego Tygodnia Krytyków w Cannes oraz podczas festiwalu w Sundance.Podczas Berlinale swoją światową premierę miały filmy " Budząc się w ciszy " ("Waking Up in Silence") Daniela Asadi Faeziego Mili Zhluktenko oraz "Niedźwiedź" ("Bear") Morgane Frund . Pierwszy opowiada o skutkach rosyjskiej inwazji. Przez pryzmat historii dziecięcych bohaterów w jednym z niemieckich ośrodków dla uchodźców twórcy stawiają pytanie, co czeka ludzi uciekających przed wojną? Punktem wyjścia dla powstania filmu "Niedźwiedź" była z kolei niewinna z pozoru propozycja zmontowania filmu przyrodniczego. Pewien pasjonat przez lata gromadził materiały z obserwacji niedźwiedzi. Kiedy reżyserka filmu rozpoczęła pracę okazało się jednak, że oprócz zwierząt na nagraniach pojawiają się młode dziewczyny zarejestrowane bez swojej zgody w przestrzeni miasta.Do rywalizacji do tytuł najlepszego filmu krótkometrażowego staną także poruszające filmy o prawach człowieka, jak " Rozmowy z granicy " ("Border Conversations") Jonathana Brunnera, pokazujące grupę aktywistek na granicy polsko-białoruskiej, która stara się ratować uchodźców umierających w lasach pomiędzy dwoma krajami oraz opowieści o osobach LGBT+, jak "Kosmiczna ekspedycja na zakupy" ("Blush – An Extraordinary Voyage") Iiti Yli-Harja - animacja o młodym bohaterze, który po raz pierwszy postanawia wyjść z domu w pełnym makijażu, co jest dla niego tak wielkim przeżyciem, jak udział w misji kosmicznej.- mówią Mateusz Góra i Justyna Fogler, osoby programujące filmy krótkometrażowe na festiwalu.TikTok wspólnie z Festiwalem zrealizuje też serię rozmów na żywo z początkującymi twórcami filmowymi, którzy podzielą się swoimi pierwszymi doświadczeniami i wiedzą ze świata sztuk audiowizualnych. To niepowtarzalna okazja do zaczerpnięcia wiedzy i inspiracji dla wszystkich adeptów sztuki filmowych, a dla jej pasjonatów możliwość zajrzenia za kulisy. Wydarzenia będą transmitowane na profilu festiwalu (tiktok.com/@millenniumdocsag).Sprzedaż karnetów potrwa do 24 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania puli.Karnet można kupić dla siebie lub dla innych osób (max 4 karnety) wpisując przy zamówieniu imiona i nazwiska tych osób. Wszystkie karnety zostaną wysłane na adres mailowy osoby dokonującej zakupu.