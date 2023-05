20. MDAG online. Redakcja Filmwebu poleca najciekawsze dokumenty

Odwiedziliście " Lombard ", pora zawitać do. Dokument Daniela Stopy łączy z zeszłorocznym zwycięzcą Millenium Docs Against Gravity m.in. osoba operatora, Stanisława Cuskego . Podobny jest też pomysł, by podejrzeć, jak życie przecieka do przestrzeni pracy. W "Kiosku" jest to jednak dużo bardziej intymna przestrzeń: mniejszy jest metraż tytułowego kiosku z gazetami, krótszy jest metraż filmu (40 minut). Oglądana z takiego bliska, niemal na wyciągnięcie ręki, codzienność dwóch bohaterek, rośnie jednak w oku kamery. "Kiosk" to bowiem przejmująca opowieść o kobiecej przyjaźni i kobiecej solidarności.