Taka jest prawda. Piątek i sobota na 20. MDAG

PIĄTEK



SOBOTA



Musical dokumentalny opowiadający o społeczności zamieszkującej ulicę North Circular. Bieda, historie klasy robotniczej i irlandzka wyrazistość tworzą portret prezentujący kolonializm, walkę o wyzwolenie kobiet i problemy współczesnych pokoleń przeplatane z występami lokalnych artystów i pejzażami miejsc, które wydają się być niezmienione od pokoleń.Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem, Lukem McManusem.Laredo, miasto w Teksasie na granicy meksykańsko-amerykańskiej, staje się mostem do lepszego świata dla 18-letniej Silvii i 21-letniej Estefanii (zwanej Bebą). Młode emigrantki oddają się swoim pragnieniom i puszczają wodze fantazji: włamują się do opuszczonych domów, robią domowe tatuaże i wychodzą na ulicę, sprzeciwiając się nadużyciom urzędników imigracyjnych. Bohaterki filmu, a jednocześnie jego reżyserki, stają się obrazem młodego pokolenia, które polemizuje ze swoją tożsamością płciową i społeczną, dając optymistyczny obraz podzielonej Ameryki.Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserkami i bohaterkami, Silvią Del Carmen Castaños i Estefaníą Contreras.70-letni Ken Smith, wbrew diagnoz lekarzy, wraca do zdrowia i odzyskuje siłę w nogach, pozwalającą na ich normalne funkcjonowanie. Postanowił jednak zostawić za sobą cywilizację i zamieszkać nad jeziorem Treig, bez dostępu do prądu i wody. Przyjaźń, jaka wytworzyła się pomiędzy głównym bohaterem a reżyserką, jest obrazem trudnego charakteru Smitha, obnażającym duchową relację człowieka z naturą i niemożność koegzystowania w społeczeństwie.Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserką filmu, Lizzie MacKenzie.Nikki to 12-letnia dziewczyna, która na co dzień zmaga się z notorycznie nieobecnym ojcem uzależnionym od narkotyków i zaburzeniami osobowości matki. Marzy o dobrym liceum i uwielbia rysować. To właśnie rysunki stają się przepustką do świata emocjonalnego dziewczyny, w którym dorośli zawodzą, a dzieci wystawione są na próbę dojrzałości. Pomimo wszelkich trudności, dziewczyna opiekuje się matką, równocześnie decydując się nie rezygnować z samej siebie i walki o swoje marzenia.Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserką filmu, Monique Nolte.Obraz, w wielorakich formach, towarzyszy nam każdego dnia: przy przeglądaniu mediów społecznościowych, oglądaniu filmów, śledzeniu newsów czy nawet w materiałach propagandowych. Film obrazuje cyfryzację współczesnego świata i polemizuje z obsesją ludzkości na punkcie wszechobecnej elektroniki. Prowokując do myślenia, w sposób humorystyczny, analizuje wpływ kultury medialnej i audiowizualnej na dzisiejsze społeczeństwa.Producentem filmu jest Ruben Östlund.Reżyserka od momentu poznania Apolonii w 2009 roku pojawia się w jej życiu co jakiś czas, budując głębszą więź. Apolonia Sokol stara przebić się w świecie artystycznej bohemy, jednak na jej drodze stale pojawiają się przeszkody. Jedną z nich jest nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn. Czy w końcu bohaterka zdobędzie zasłużone uznanie?Film z audiodeskrypcją.To fascynująca filmowa biografia jednej z najwybitniejszych reżyserek współczesnego kina. Poznajemy jej historię – pełną wyzwań, sukcesów i osobistych momentów. Jej portret wyłaniający się z wywiadów, komentarzy i scen z filmów to dla widza inspirująca podróż przez życie jednej z najbardziej wpływowych reżyserek.Jane Campion redefiniowała rolę kobiet w branży filmowe – to pierwsza kobieta, która zdobyła Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes w 1993 roku za film "Fortepian” i jedyna kobieta spośród 36 filmowców zaproszonych w 2007 roku do wyreżyserowania filmu uświetniającego 60. rocznicę powstania tej imprezy.Przewiduje się, że w ciągu najbliższej dekady NASA wyśle astronautów na Marsa. Jest to trzyletnia podróż, podczas której ludzie są pozbawieni strefy prywatności i kontaktów społecznych. Jak takie środowisko może wpłynąć na ludzką psychikę? Dr. Al Holland próbuje odpowiedzieć na to pytanie, badając skutki separacji człowieka od Ziemi.Gemma Dunleavy to irlandzka piosenkarka skupiająca swoją twórczość wokół rzeczywistości Dublina. W 2021 roku wydała EP "Up De Flats”, oddając hołd społeczności stolicy Irlandii. Jest bohaterką filmu "Dublin. Muzyka z North Circular”, który możecie zobaczyć na MDAG w 19 i 20 maja. O 14:15 odbędzie się projekcja filmu “Dublin. Muzyka z North Circular”, a potem spotkanie z reżyserem i Dunleavy.Wstęp wolny.