Krew, pot i łzy na turnieju Pokemon. Ash Ketchum wreszcie zostaje mistrzem!

Krew, pot i łzy. Te trzy słowa najlepiej obrazują to, co miałem okazję zobaczyć w miniony weekend na trwających w Warszawie rozgrywkach Pokemon Trading Card Game. Krew oczywiście w znaczeniu tylko metaforycznym, bo trudno by było ją skojarzyć z jedną z najbardziej family friendly marek, jaką bez wątpienia są Pokemony. Natomiast pot i łzy lały się dosłownie – można było je zobaczyć i poczuć przy każdym stoliku.Wchodząc na specjalnie przygotowany event dla prasy, zastanawiałem się, skąd popularność tej gry. Moja historia z kartami Pokemon skończyła się na etapie wczesnej szkoły podstawowej, kiedy zebrałem (jak mi się wtedy wydawało) wszystkie możliwe stworki. Grałem raczej sporadycznie i nigdy mnie to nie wciągnęło, dlatego na spotkanie z Profesorem Pokemonem z „Pokemon Company” szedłem z mnóstwem pytań i autentyczną ciekawością. Godzinna sesja, podczas której mieliśmy okazję rozegrać kilka potyczek z użyciem talii kart z nadchodzącego dodatku „Sword & Shield – Silver Tempest”, rozwiała moje wszelkie pytania i wątpliwości. W karciane „ Pokemony ” grało mi się lepiej niż we wszystkie ostatnie gry wideo z tej serii. Zasady są dość proste, ich wytłumaczenie zajmuje góra 20 minut i po tym można już rozgrywać partie między sobą. Spodobało mi się to na tyle, że po powrocie do domu ściągnąłem cyfrową wersję karcianki na mojego iPada i zacząłem przekopywać mieszkanie w poszukiwaniu moich kart z dzieciństwa. Jeśli nie graliście jeszcze w „ Pokemon TCG ”, to lepszego czasu na to nie będzie!W międzyczasie Pokémon Company ujawniła, że Ash Ketchum, bohater animowanego serialu Pokémon, został najlepszym Trenerem w świecie Pokémon po wygraniu Masters Eight Tournament z Pokémon World Coronation Series. Ash ogłasza swoje zwycięstwo w najnowszym odcinku „Pokémon Ultimate Journeys: The Series”, którego premiera odbyła się 11 listopada w Japonii, a w przyszłości będzie emitowana na całym świecie.W ostatnim sezonie serialu animowanego Pokémon Ash i jego Pikachu poddali swoje treningi próbie — w rezultacie Ash oficjalnie osiągnął swój cel, jakim jest zostanie nowym Mistrzem Pokémon World Coronation Series. Historyczne zwycięstwo stanowi kulminację przygód Asha w świecie Pokémonów, od niezliczonych bitew po wymagające zadania, które miały miejsce w ciągu 25 lat.Od początku swojej podróży w regionie Kanto, Ash i jego Pikachu zmierzyli się z licznymi rywalami, nieraz sięgając po zwycięstwo w turniejach. Ash ostatecznie zdobył tytuł pierwszego w historii Mistrza Ligi Pokémon na Konferencji Manalo w regionie Alola, co pokazuje, jak daleko zaszedł jako Trener Pokémonów.Tytuł Mistrza Świata Asha jest również ważnym kamieniem milowym w popkulturze i powodem do świętowania dla fanów Pokémonów na całym świecie, którzy byli zaangażowani w śledzenie jego podróży przez ostatnie 25 lat.„Determinacja i wytrwałość Asha Ketchuma w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest zostanie najlepszym na świecie Trenerem Pokémonów w ciągu 25 sezonów, najlepiej pokazuje nam, co to znaczy być Trenerem”, powiedział Taito Okiura, wiceprezes ds. marketingu w firmie Pokémon Company International. „Nie możemy się doczekać, aby uczcić ten moment z fanami Pokémonów, gdy najnowszy sezon „Pokémon Ultimate Journeys: The Series” i ten najważniejszy odcinek w historii będą miały swoją premierę w przyszłym roku na całym świecie. To sezon, którego fani nie będą chcieli przegapić!”