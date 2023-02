Żegnaj, Pikachu! Pora na... Kapitana Pikachu

Nowy Pikachu, czyli Kapitan Pikachu

Pożegnanie Asha i Pikachu

W najnowszej serii anime " Pokémon " para ikonicznych bohaterów zostanie zastąpiona przez nowe postacie. Ale jeśli już tęsknicie za słodkim "pika, pika", nie martwcie się!Panie i panowie, poznajcieoraz ich Pokémony: Quaxly, Sprigatito i Fuecoco znane z gier " Pokemon Scarlet " i " Pokemon Violet ".Ubrany w charakterystyczną kapitańską czapkę Kapitan Pikachu będzie towarzyszył bohaterom w ich przygodach i - tak jak oryginalny Pikachu - zapowiada się na gwiazdę serii., skomentował Taito Okiura, wiceprezes marketingu The Pokémon Company International. Pokémon: Podróże - Seria " to dwudziesty piąty sezon serialu anime " Pokémon ", które zostało zapoczątkowane w 1997 roku. W tym roku przyniesie on zakończenie wspólnych przygód Asha Ketchuma Pikachu . W listopadzie 2022 wyemitowany został odcinek, w którym, po 25 latach treningów, przygód i podróży, Ash spełnił swoje marzenie i został najlepszym trenerem Pokémonów. W pożegnaniu Asha Pikachu mają pomóc fanom znani z oryginalnego serialu bohaterowie jak Misty Brock i Gary.