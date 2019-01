Książki "Mój piękny syn" i "Na głodzie" w księgarniach

Pierwsza tak szczera historia buntu dorastającego chłopaka, opowiedziana przez ojca, który za wszelką cenę próbuje walczyć z uzależnieniem syna. Porywająca i rozdzierająca serce opowieść o miłości rodzica do dziecka, studium zdobywania życiowej mądrości. Przejmujące świadectwo ojca, który zadaje sobie pytanie, co zrobił (albo czego nie zrobił), że jego wspaniałe, zdolne i wrażliwe dziecko zaczęło się buntować, popełniać błędy i pogrążać w uzależnieniu. David bezustannie zadaje sobie pytanie, czy jest odpowiedzialny za nałóg syna. Czy zawinił rozpad małżeństwa rodziców Nica? Czy można było jakoś zapobiec zbliżającemu się dramatowi? Czy cała rodzina musi cierpieć z powodu uzależnienia najstarszego dziecka?Świadectwo Nica to przejmujący, surowy zapis walki z nałogiem. To portret chłopaka, który otarł się o śmierć, ale nigdy nie stracił nadziei. Książka ma formę pamiętnika, w którym Nic szczegółowo, bez znieczulenia opisuje swoje zmagania z uzależnieniem i drogę do wyzwolenia się z nałogu. Wspomina dzieciństwo i pierwszy raz, kiedy pił alkohol. Potem sięga po narkotyki, by wkrótce uzależnić się od metamfetaminy. Ostrym i przejmującym głosem Nic Sheff dzieli się z nami prawdziwą historią swojego upadku – mentalnego i fizycznego. Doświadczamy z nim chwil ekstazy i szaleństwa w narkotykowym odurzeniu, a także bólu i lęku przed odrzuceniem, i wreszcie – przed śmiercią.Książka "Na głodzie", podobnie jak "Mój piękny syn", jest bestsellerem "New York Timesa".4 stycznia na ekrany kin trafił filmoparty na dwóch bestsellerowych książkach – świadectwach ojca i syna. W ich role wcielają się Steve Carell Timothée Chalamet , którzy stworzyli wielkie, poruszające kreacje, docenione już przez amerykańskich recenzentów i widzów. Timothée Chalamet zdobył nominację do Złotego Globu za najlepszą rolę drugoplanową i jest również pewnym kandydatem do kolejnej oscarowej nominacji. Matkę Nica zagra również znana aktorka – polski widz kojarzyć ją może przede wszystkim z roli w serialu. Dystrybutorem filmuw Polsce jest M2 Films. David Sheff – amerykański dziennikarz i pisarz. Mieszka wraz z rodziną w Inverness w Kalifornii. Publikował na łamach "The New York Times", "Playboya", "Rolling Stone Magazie", "Wired Magazine" i "Fortune". Nic Sheff – scenarzysta i pisarz. Pracował nad scenariuszem obsypanego nagrodami serialu Netflixa(2017).