"Ray Donovan" dostaje spin-off. Za kamerą Guy Ritchie!

Bogaci Londyńczycy i ich problemy. Nadchodzi serial "The Donovans"

"Ray Donovan" - hit stacji Showtime

Zwiastun "Ray Donovan: The Movie"

Paramount+ zlecił realizację. Za scenariusz do nich odpowiadać będzie Ronan Bennett , twórca hitu Netflixa " Top Boy ".Za kamerą stanie z kolei Guy Ritchie , którego najnowsze przedsięwzięcie serialowe - " Dżentelmeni " - za chwilę zadebiutuje na platformie Netflix. Ritchie będzie również producentem wykonawczym.Akcja przeniesiona zostanie do Londynu. Zamiast jednego specjalisty od rozwiązywania problemów bogatych i potężnych dostaniemy całą rodzinę.był jednym z najpopularniejszych seriali stacji Showtime. Liev Schreiber grał w nim specjalistę w rozwiązywaniu problemów znanych i bogatych mieszkańców Los Angeles. Wszystkie sprawy są, oczywiście, ściśle poufne - ich ujawnienie mogłoby poważnie zaszkodzić krezusom. Jednocześnie Ray musi radzić sobie z własnymi rodzinnymi kłopotami.Serial dobiegł końca w 2020 roku, ale dwa lata później doczekał się filmowej kontynuacji.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?