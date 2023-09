Kultowa gra z Mario już wkrótce na Switchu! Podsumowanie Nintendo Direct

"Detektyw Pikachu" wraca tuż przed premierą

Nintendo nie zamierza pozwolić nam zapomnieć o nadchodzącej premierze nowych przygód elektrycznego detektywa. Tym razem, sympatyczny Pikachu wyruszy razem z Timem w poszukiwaniu jego zaginionego ojca. Na ich drodze pojawią się różnorodne wyzwania, które rozwiążą z pomocą napotkanych Pokemonów i ich mocy. Premiera już 6 października.Jedne z najbardziej intrygujących gier dostępnych na Nintendo DS wkrótce zadebiutują na Switchu. " Another Code " i " Another Code R " zostaną odświeżone na potrzeby nowego sprzętu, oferując zarówno ulepszoną oprawę graficzną, jak i gameplay. Co najważniejsze, oba tytuły zostaną wydane w jednym pakiecie pod nazwą " Another Code Recollection ". Premiera już 19 stycznia 2024 roku.Pierwsza zapowiedź odświeżonego klasyka sugerowała, że dostaniemy produkcję wyjątkowo dobrze zaktualizowaną. Wczorajsze pokazy gameplayu oraz nowe i stare mechaniki powinny zadowolić zarówno nowych graczy, jak i weteranów serii. W odświeżoną wersję gry z Mariem i jego ekipą zagramy już 17 listopada.Chociaż ostatni Nintendo Direct zapowiedział prace nad remasterem drugiej części przygód zielonego łowcy duchów, konkretów dotąd brakowało. Teraz się to zmieniło. Otrzymaliśmy nie tylko oficjalny tytuł, " Luigi's Mansion 2 HD ", ale i obficie zaprezentowany gameplay. Gra przy okazji premiery zaoferuje również tryb multiplayer dla czterech graczy. Jeżeli duchy was nie przerażają, pozostaje czekać do lata przyszłego roku.Po ponad 18 latach od premiery " Super Princess Peach ", tytułowa księżniczka wraca w solowej produkcji. Tym razem udaje się do Teatru Sparkle, gdzie zostaje wplątana w mroczne intrygi. Dzięki mocy Stelli, strażniczki teatru, księżniczka będzie mogła przybierać nowe formy, zależne od przedstawienia teatralnego, które będzie musiała uratować. " Princess Peach Showtime! " zadebiutuje na waszych konsolach już 22 marca 2024 roku.Seria, która zadebiutowała na Game Boy Advance, powraca, ale tym razem na Nintendo Switch. Podobnie jak w poprzednich częściach, Mario będzie musiał zbierać miniaturowe roboty, by pokonać Donkey Konga. Gra otrzyma odświeżoną grafikę i lokalny tryb co-op. Premiera 16 lutego 2024 roku.Każdy Nintendo Direct to okazja do spekulacji o powrocie WarioLand, jednak jak zwykle kończy się to na kolejnej odsłonie serii WarioWare. Nie inaczej było tym razem. " WarioWare Move It " oferuje ponad 200 minigier i zapowiada się jako kolejna szalona imprezowa zabawa. Premiera odbędzie się 3 listopada tego roku.Gra, na którą fani Nintendo wprost błagali przez lata, w końcu trafi na konsolę Switch. " Paper Mario: The Thousand-Year Door " zadebiutuje w przyszłym roku, w jeszcze nieokreślonym terminie.