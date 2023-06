Morderczy Karzeł powraca! Reżyser wybrany

Karzeł - horror, w którym zagrała Jennifer Aniston

Bohaterem serii jest jeden z mitycznych irlandzkich karłów, który musi spełnić życzenie każdego, kto znajdzie jego garniec ze złotem. Ten karzeł jednak pozbywa się niepotrzebnych mu śmiertelników na różne, obrzydliwe sposoby.Film doczekał się pięciu kontynuacji. Potem pojawił się reboot " Leprechaun: Origins ". Kolejną próbę odświeżenia cyklu podjęła stacja Syfy. Efektem był " Leprechaun powraca ".Reżyseremzostał Kolumbijczyk Felipe Vargas , który ma na swoim koncie na razie tylko filmy krótkometrażowe. To jeden z nich -- zwrócił uwagę wytwórni i sprawił, że powierzono mu odświeżenie kultowej serii.Szczegóły fabuły nowego filmu nie są na razie znane. Wiemy jednak, że za scenariusz odpowiadał Mike Van Waes . To także nowa osoba w Hollywood. Żaden z projektów, przy których pracował, nie ujrzał światła dziennego. To się jednak wkrótce zmieni. Na jego koncie są bowiem teksty do horroru produkowanego przez Jamesa Wana The Crooked Man " oraz aktorskiej wersji disnejowskiej animacji " Lilo i Stich ".