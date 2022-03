Kwiecień w PlayStation Plus - w co zagramy?

PlayStation opublikowało właśnie listę gier, w które bez dodatkowych opłat będą w kwietniu mogli zagrać subskrybenci usługi PlayStation Plus. Co wskoczy w miejsce dostępnych w marcu gier? Hood: Outlaws & Legends " (PS5 & PS4)Gra " Hood: Outlaws & Legends " pozwala na wcielenie się w rebeliantów i buntowników, którzy próbują przeprowadzić idealny napad, mając na karku bezlitosnych strażników, jednocześnie rywalizując z innymi grupami graczy. Postacie dysponują wachlarzem niepowtarzalnych zdolności, poruszają się skryci w cieniu i niezauważeni kradną skarby spod nosa strażników. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated " (PS4)Jesteście gotowi? Kultowy klasyk jest dostępny w nowej, odświeżonej wersji. W " Battle for Bikini Bottom ", gracze dołączą do SpongeBoba Kanciastoportego, który wraz z przyjaciółmi stawi czoła złemu Planktonowi. W trakcie Bitwy o Bikini Dolne można wcielić się w SpongeBoba, Patricka lub Sandy i korzystać z ich unikalnych umiejętności, w celu pokrzyżowania nikczemnych planów właściciela Kubła Pomyj. Slay the Spire " (PS4)To unikalne połączenie gry karcianej i rouguelike, w której walczymy ze swoimi przeciwnikami przy pomocy kombinacji kart. " Slay the Spire " to niesamowita przygoda dla pojedynczego gracza, w której napotka dziwaczne stworzenia i odkryje relikty o ogromnej mocy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu niepowtarzalnej talii kart.Powyższe gry będą dostępne od 5 kwietnia 2022. Gry z konsoli PlayStation 4 możecie uruchomić dzięki wstecznej kompatybilności na konsolach PlayStation 5.