Legendarny Inspektor Rebus powraca!

KRYMINAŁ, W KTÓRYM SPLATAJĄ SIĘ WĄTKI KORUPCJI W POLICJI, RYWALIZACJI PRZYWÓDCÓW SZKOCKICH GANGÓW I SKANDALU SPRZED WIELU LAT, ZWIĄZANEGO Z ZABÓJSTWEM PIĘKNEJ KOBIETY.

WSZYSCY DIABLI



Media o książce:

Od dnia zamordowania w edynburskim hotelu znanej z licznych romansów żony miejscowego bankiera, Marii Turquand – w noc, kiedy zatrzymał się tam słynny muzyk rockowy – minęło już wiele lat. Zabójcy wciąż nie odnaleziono, ale sprawa co jakiś czas wraca na łamy gazet i nie daje spokoju Rebusowi. Teraz, gdy inspektor jest na emeryturze i przychodzi mu płacić za swoje nałogi, wznowienie na własną rękę śledztwa wydaje się dobrą odskocznią od problemów.Tylko że w ten sposób Rebus może ściągnąć na siebie inne problemy, w tym podejrzenie o zabójstwo.W kwietniu 2022 roku rozpoczęto wydawanie ostatnich powieści Iana Rankina z Johnem Rebusem, wznawiając jednocześnie w nowej szacie graficznej wszystkie tytuły cyklu, od "Supełków i krzyżyków" począwszy.Powieści Iana Rankina po raz pierwszy pojawiły się też w wersji audio – w postać Johna Rebusa wciela się Przemysław Bluszcz Ian Rankin (ur. 1960 r.), współczesny szkocki pisarz, absolwent uniwersytetu w Edynburgu. Zanim odniósł sukces wydawniczy, pracował przy zbiorach winogron, był poborcą podatkowym, świniopasem, dziennikarzem i muzykiem punkowym. Wydana w 1987 roku pierwsza powieść kryminalna z inspektorem Rebusem – "Supełki i krzyżyki" – przyniosła mu niesłabnącą do dziś sławę. Kolejne książki – m.in. "Mętna woda", "Miecz i tarcza", "Święci Biblii Cienia", "Sprawy wewnętrzne" i "Nawet zdziczałe psy" – trafiły na najwyższe pozycje list bestsellerów w Wielkiej Brytanii i zostały przetłumaczone na kilkanaście języków.Od wielu lat Ian Rankin znajduje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych brytyjskich pisarzy. Jest dwukrotnym zdobywcą prestiżowej nagrody Dagger, a także laureatem Edgar Allan Poe Award i kilkunastu innych nagród. Na podstawie cyklu książek z inspektorem Rebusem nakręcono brytyjski serial telewizyjny, a sam Rankin od wielu lat jest stałym gościem (bądź gospodarzem) licznych programów telewizyjnych o tematyce kryminalnej.Rankin jest mistrzem w łączeniu zarówno wątków, jak i stylu oraz języka – od slangowych dialogów policjantów, przez przestępczy żargon, po subtelne opisy."The New York Times Book Review"Wyborny nowy początek. Rankin jest równie dobry w konstruowaniu wątków, jak jego bohater w rozwiązywaniu spraw kryminalnych."Kirkus Reviews"Rankin już od lat wynosi gatunek kryminału na wyższe poziomy, ale tu popchnął go jeszcze bardziej w górę."Booklist"Nawet jeśli to już dwudziesta pierwsza odsłona Rankina, to towarzyszący jej dreszcz emocji jest równie świeży jak we wcześniejszych książkach."Library Journal"