Lena Góra gwiazdą szpiegowskiego serialu platformy Max. Za kamerą reżyser "Króla"

Wojna hybrydowa i szpiedzy w Suwałkach. Co wiemy o serialu?

Zwiastun serialu "Król"

Reżyserem serialu jest, który ma na swoim koncie takie produkcje jak " Król " i " Ostatnia rodzina ".W głównej roli pojawi się. Aktorka w tym roku zdobyła nominacje do Orła za kreację w filmie " Imago ".Tytułodnosi się do przesmyku suwalskiego, czyli pogranicznego regionu, w którym stykają się Polska, Litwa, Rosja i Białoruś. Akcja serialu rozgrywać się będzie w 2021 roku, kiedy to wzmaga się działalność Rosji na wschodniej flance NATO i nasila się wojna hybrydowa.Główną bohaterką jest agentka polskiego wywiadu Ewa Ogniniec. Po osobistej tragedii kobieta chce odejść ze służby i zacząć życie od nowa. Wtedy jednak jej partner, także agent, zostaje zdemaskowany przez kontrwywiad rosyjski i znika w tajemniczych okolicznościach...Zdjęcia do serialu trwają od marca.