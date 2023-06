Lionel Messi kopiuje Roberta Lewandowskiego

Lionel Messi bohaterem dokumentu. Co w nim zobaczymy?

Zwiastun "MessiCirque"

W przypadku Polaka Amazon zrealizował film pełnometrażowy. Z koleiZa jego realizację odpowiadać będą m.in. producenci nagradzanego dokumentuProjekt nie ma na razie tytułu. Zdjęcia do niego kręcone były w Paryżu, Katarze oraz Argentynie.W serialu zobaczymy Messiego od zupełnie nowej strony. Twórcy zapowiadał, że będzie to bardzo osobista opowieść o drodze Messiego do Złotych Piłek oraz gry dla Argentyny na kolejnych Mistrzostwach Świata. Oprócz wywiadów z samym Messim , w serialu znajdą się wypowiedzi jego kolegów z drużyn, trenerów, rywali, fanów i komentatorów sportowych.Serial ukaże pełną dramatycznych wzlotów i upadków drogę Messiego od pierwszego meczu w drużynie Argentyny, kiedy to otrzymał czerwoną kartkę już w pierwszych minutach, przez kolejne Mistrzostwa Świata, gdzie na jego barkach spoczywał ciężar argentyńskiej drużyny, aż po jego odejście w 2016 roku i powrót, by zostać Mistrzem Świata i najlepszym zawodnikiem turnieju w Katarze.Informacja o realizacji dokumentu została ogłoszona zaledwie parę dni po tym, jak oficjalnie ogłoszono, że piłkarz żegna się z klubem Paris Saint-Germain. Lionel Messi pojawiał się już wielokrotnie w dokumentach sportowych. w tym netfliksowy, Amazonui Rakutenu