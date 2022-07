Lipcowe nowości w Xbox Game Pass. Zobacz co dołączy do usługi

Microsoft opublikował dziś listę gier, w które już w lipcu zagramy posiadając abonament Xbox Game Pass. Fanów serii "Yakuza" ucieszy na pewno powrót trzech gier, które jakiś czas temu zniknęły z usługi. Najmłodsi będą mogli zagrać w " Świnkę Peppę " i kolejną grę na licencji bajki " Psi Patrol ", zaś fani symulatorów będą mogli pobawić się myjką ciśnieniową w grze "PowerWash Simulator". Pełną listę tego co wchodzi w pierwszej połowie lipca znajdziecie poniżej.Już dostępne:- " Yakuza 0 " - Xbox, PC, Chmura- " Yakuza Kiwami " - Xbox, PC, Chmura- " Yakuza Kiwami 2 " -Xbox, PC, Chmura- " Last Call BBS " - PC7 lipca dołączą:- "DJMax Respect V" - Xbox, PC, Chmura- " Matchpoint: Tennis Championships " - Xbox, PC, Chmura- " Road 96 " - Xbox, PC, Chmura14 lipca dołączą:- " Escape Academy " - Xbox, PC- "Moja Znajoma Świnka Peppa" - Xbox, PC, Chmura- "PSI Patrol: Film Miasto Przygód wzywa" - Xbox, PC, Chmura- "PowerWash Simulator" - Xbox, PC, Chmura- "Escape Academy" - Xbox, PC- "Overwhelm" - PCCo znaczą dopiski obok tytułów?- "Xbox" - gra dostępna do pobrania na Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S i Xbox Series X- "Xbox Series X|S" - gra dostępna do pobrania tylko na Xbox Series S i Xbox Series X- "Chmura" - możliwość grania poprzez streaming na iOS, Android i PC- "PC" - gra dostępna do pobrania na komputery z Windowsem 10 lub Windowsem 11- "EA Play" - tytuł dostępny w ramach usługi EA Play, która wchodzi w skład abonamentu Xbox Game Pass Ultimate