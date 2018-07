Lobo w drugim sezonie "Kryptonu"

Stacja SyFy ogłosiła, że czarnym charakterem w drugim sezonie serialubędzie ulubieniec fanów komiksów, Lobo. Niestety, na razie nie ujawniono, kto zagra legendarnego zabijakę.Lobo pochodzi z pokojowo nastawionej do wszechświata planety Czarnia. Jako nastolatek wymordował jej całą populację, stając się ostatnim przedstawicielem swojej rasy. Od tej pory przemierza na motocyklu kolejne galaktyki, za pieniądze trudniąc się tym, co kocha najbardziej - mordem i pożogą.W Hollywood przez lata mówiło się o filmie kinowym opowiadającym o przygodach Lobo. W 2012 roku gotowość zagrania głównej roli wyraził nawet Dwayne Johnson . Niestety, posiadające prawa do postaci studio Warner Bros. nie odważyło się sfinalizować projektu. Film wymagałby dużych nakładów finansowych, w dodatku musiałby zostać nakręcony z kategorią wiekową R (komiksowy oryginał jest ultrabrutalny). Wszystko to czyniłow oczach decydentów zbyt ryzykownym przedsięwzięciem.Akcja serialuzaczyna się dwa pokolenia przed zniszczeniem tytułowej rodzinnej planety Supermana. Seg-El ( Cameron Cuffe ), legendarny dziadek Człowieka ze Stali, musi zmierzyć się z poważnym dylematem - ocalić swoją planetę czy pozwolić na jej upadek z nadzieją na lepszą przyszłość swojego wnuka. Krypton pogrąża się w chaosie, a dom El zostaje zhańbiony. Znajdujący się w patowej sytuacji Seg-El musi walczyć o honor swojej rodziny oraz dobro tych, których kocha. Wystawiony na próbę przez znanych z komiksów DC Brainiaca ( Blake Ritson ) oraz podróżującego w czasie Adama Strangea ( Shaun Sipos ), bohater musi spróbować chronić najbliższych i swoją planetę.Premierę drugiego sezonu zaplanowano na 2019 rok.