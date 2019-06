Lobo z "Kryptonu" dostanie własny serial

Stacja Syfy ogłosiła, że trwają prace nad spin-offem serialuJego bohaterem będzie ulubieniec fanów komiksów, Lobo.Pochodzi on z pokojowo nastawionej do wszechświata planety Czarnia. Jako nastolatek wymordował jej całą populację, stając się ostatnim przedstawicielem swojej rasy. Od tej pory przemierza na motocyklu kolejne galaktyki, za pieniądze trudniąc się tym, co kocha najbardziej - mordem i pożogą.Grany przez Emmetta J. Scanlana Lobo zadebiutował na ekranie w drugim sezonie, który wczoraj miał swoją premierę. Scenarzystą i producentem spin-offu będzie Cameron Welsh W Hollywood przez lata mówiło się o filmie kinowym opowiadającym o przygodach Lobo. W 2012 roku gotowość zagrania głównej roli wyraził nawet Dwayne Johnson . Niestety, posiadające prawa do postaci studio Warner Bros. nie odważyło się sfinalizować projektu. Film wymagałby dużych nakładów finansowych, w dodatku musiałby zostać nakręcony z kategorią wiekową R (komiksowy oryginał jest ultrabrutalny). Wszystko to czyniło "Lobo" w oczach decydentów zbyt ryzykownym przedsięwzięciem.