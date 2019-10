Adam Strange dostanie własny serial?

Koniec serialunie oznacza końca telewizyjnej kariery kosmicznych zakątków uniwersum DC. W przygotowaniu jest bowiem serial o przygodach Adama Strange'a.Podobno bohater miał nawet szansę na film, ale w końcu zdecydowano się na serial. Prawdopodobnie będzie to nowa wersja Strange'a, a nie ta, która pojawiła się w serialu, gdzie w postać wcielił się Shaun Sipos Na razie nie wiadomo, na antenie jakiej stacji bądź platformy zadebiutuje serial. Podobno jest szansa, że będzie to HBO Max.Adam Strange zadebiutował na kartach komiksów w 1958 roku. To archeolog, który za pośrednictwem Promienia Zeta zostaje przetransportowany na planetę Rann. Strange oswaja się z nowym światem, zakochuje w pochodzącej stamtąd Alannie i staje obrońcą swojego nowego domu. Minusem promienia transportacyjnego jest to, że po jakimś czasie jego efekt się wyczerpuje i Adam musi regularnie wracać na Ziemię.